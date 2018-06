Smeets op ludieke wijze gepresenteerd in Jupiler League: ‘It’s a match!’

Bryan Smeets vervolgt zijn loopbaan bij TOP Oss, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De 25-jarige aanvallende middenvelder tekent in Oss een eenjarig contract, met een optie voor nog een seizoen. Sinds zijn vertrek bij SC Cambuur in januari zat Smeets zonder club, maar hij gaat nu dus weer in de Jupiler League aan de slag.

Cambuur nam Smeets een jaar geleden over van De Graafschap, maar zijn verblijf in Leeuwarden liep uit op een teleurstelling. Na tien wedstrijden in een halfjaar vertrok de aanvallende middenvelder bij de club. Eerder speelde de geboren Limburger voor MVV Maastricht, waar hij zijn debuut in het betaald voetbal maakte. Nu vervolgt Smeets dus zijn loopbaan bij TOP Oss en daar is directeur Peter Bijvelds bijzonder content mee.

“Als TOP Oss (of FC Oss) zijnde wil je altijd spelers halen uit een zo hoog mogelijke categorie. Dat is met Bryan zeker gelukt. Hij heeft in de top van de Jupiler League én op het hoogste niveau zijn waarde al bewezen”, zegt Bijvelds op de website van TOP Oss, dat de komst van Smeets met een zeer origineel filmpje bekendmaakte. In het filmpje worden verschillende spelers afgekeurd, waarna er bij Smeets 'It's a match!' verschijnt.

Het mislukte avontuur van Smeets bij Cambuur heeft niet voor twijfel gezorgd in Oss. “Nadat een verkoop naar het buitenland afketste, heeft hij daar te lang mee gezeten en is het niet geworden wat beide partijen ervan gehoopt hadden. Bryan is een enthousiaste, openhartige en gevoelige kerel. Nu is het aan ons samen om die eigenschappen positief in te zetten en dan weet ik zeker dat-ie in Oss het verschil gaat maken”, besluit de directeur van TOP Oss.