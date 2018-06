Deschamps licht tip van de sluier op: ‘Hij heeft aan de verwachtingen voldaan’

Frankrijk begint zaterdag in Kazan aan het WK met een wedstrijd tegen Australië. Paul Pogba is de laatste tijd niet onomstreden bij les Bleus en werd bijvoorbeeld uitgefloten tijdens de oefeninterland tegen Italië (3-1 winst). Toch is bondscoach Didier Deschamps van plan om de middenvelder van Manchester United een basisplaats te geven tijdens het WK.

“Pogba heeft tot dusver aan mijn verwachtingen voldaan. Na de wedstrijd tegen Italië heb ik hem verdedigd en tegen de Verenigde Staten (oefeninterland eindigde in 1-1, red.) was hij een stuk beter”, zegt Deschamps in gesprek met Téléfoot. De bondscoach van de Franse voegde eraan toe dat het ‘heel waarschijnlijk’ is dat Pogba een basisplaats zal krijgen in de wedstrijd tegen het Australië van Bert van Marwijk.

Tijdens het oefenduel met de Verenigde Staten moest Olivier Giroud het veld verlaten nadat hij een hoofdwond overhield aan een botsing met Matt Miazga. Het WK komt voor de spits van Chelsea echter niet in gevaar, zo zegt Deschamps. “Giroud heeft een mooie snee van zes centimeter overgehouden aan deze wedstrijd. Maar hij zal van de partij zijn tijdens het duel met Australië.”

Naast Australië neemt Frankrijk het in de groepsfase van het WK op tegen Peru en Denemarken. In aanloop naar het toernooi oefenden les Bleus tegen Italië (3-1 overwinning) en de Verenigde Staten (1-1).