Aangeslagen Gündogan reageert: ‘Sommige reacties hebben me geraakt’

Tijdens de oefeninterland tussen Duitsland en Saudi-Arabië (2-1) werd Ilkay Gündogan door het publiek in Leverkusen getrakteerd op een fluitconcert. Reden daarvoor was het feit dat de middenvelder van Manchester City onlangs met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op de foto ging. Gündogan zegt aangeslagen te zijn door de reactie van een deel van het publiek.

“Sommige reacties hebben me geraakt, waaronder persoonlijke aanvallen. In de afgelopen jaren hebben we veel gedaan om de integratie in Duitsland te bevorderen. We hebben niet alleen een Turkse kant, wat we hebben overgenomen van onze ouders. We zijn geboren en getogen in Gelsenkirchen, een stad met een hoog percentage immigranten”, zegt Gündogan in gesprek met France Football. De middenvelder poseerde samen met Mesut Özil met Erdogan.

Het duo overhandigde de Turkse president een shirt met de tekst: ‘Voor mijn vereerde president’. Er ontstond een discussie over het feit dat Gündogan en Özil gebruikt zouden zijn in de verkiezingscampagne van Erdogan. “We waren geschokt om te horen dat we blijkbaar niet goed geïntegreerd waren en dat we niet volgens de Duitse waarden wilden leven. Dit is een moeilijke ervaring. Vanwege onze roots hebben we een sterke band met Turkije, maar dat betekent niet dat we de Duitse regering niet erkennen.”

“Het is nooit onze bedoeling geweest om een politiek statement te maken. We zijn er wel aan gewend om door fans van de tegenstander uitgefloten te worden. Maar het is moeilijk om te leven met fluitconcerten van je eigen supporters. Ik sta open voor kritiek en iedereen mag zijn mening hebben. Maar ik wil niet beledigd worden. Het is belangrijk om hierover te praten, want ik wil me niet verstoppen. Iedereen gaat op zijn eigen manier met deze situatie om”, besluit Gündogan.