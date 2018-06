‘Zorgen’ om spelers van Spurs: ‘Zij weten niet hoe je prijzen moet winnen’

Met Harry Kane, Dele Alli, Danny Rose, Eric Dier en Kieran Trippier behoren de nodige spelers van Tottenham Hotspur tot de WK-selectie van Engeland. The Spurs behoorden afgelopen jaren tot de top van Engeland, maar wisten geen zilverwerk te veroveren. Volgens Tony Adams gaat dat een rol spelen tijdens het WK van the Three Lions.

“In mentaal en emotioneel opzicht moet je sterk zijn om iets te kunnen winnen. Als je niet weet hoe dat moet, ga je niet zo snel prijzen winnen. Ik maak me echt zorgen over de spelers van Tottenham bij de Engelse selectie, want ik denk niet dat zij weten hoe je prijzen moet winnen. Het zijn hele goede spelers, maar op een bepaald punt in het toernooi of het seizoen moet je iets extra’s hebben”, zegt Adams in gesprek met The Sun.

“Het gaat om iets mentaals dat je moet hebben om prijzen te pakken”, vervolgt de oud-verdediger van Arsenal. “Landen die het WK winnen, hebben een echte leider: spelers als Sergio Ramos of Fabio Cannavaro. Engeland heeft zo’n type niet. Bovendien gaan we het toernooi in zonder een Gianluigi Buffon, een doelman van wereldklasse. Dat heeft ons eerder opgebroken. Vroeger stond Engeland bekend om goede keepers en sterke centrumverdedigers.”

“In principe moet Engeland de kwartfinale kunnen halen, maar vanaf daar moeten we een beetje geluk hebben. Met Gareth Southgate aan het roer zullen we Rusland in ieder geval met opgeheven hoofd verlaten”, besluit Adams. Engeland begint volgende week maandag aan het WK met een wedstrijd tegen Tunesië. The Three Lions nemen het verder in de groepsfase op tegen Panama en België.