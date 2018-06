Hazard: ‘Er zijn landen die beter zijn, die wél de winnaarscultuur hebben’

Niet eerder beschikte de nationale ploeg van België over zoveel kwaliteit als op het komende WK. Eden Hazard droomt van het winnen van de finale, maar hij schaart de Rode Duivels niet bij de topfavorieten. “Er zijn landen die beter zijn, die wél de winnaarscultuur hebben”, aldus Hazard, tegen Egypte (3-0) nog trefzeker, geciteerd door het Belgische Sporza.

De aanvaller van Chelsea denkt niet dat hij de hoop van het Belgische volk op zijn schouders draagt. “Ik voel me goed en ben klaar om een groots WK te spelen. Maar de Rode Duivels zijn niet afhankelijk van mij. We hebben genoeg talent”, klinkt het. "Ik scoor en ben beslissend. Maar ik moet dat nu doen op het WK, wanneer het telt. Ik voel me beter dan twee jaar geleden. Ik heb nu meer ervaring, net zoals de andere spelers. Bijna iedereen zit op dit moment op het top van zijn kunnen."

Ook wanneer België het WK niet wint, is de kans aanwezig dat er gesproken kan worden van een geslaagd toernooi. "We willen morgen met een goed gevoel van het veld stappen. De voorbereiding heeft al lang geduurd. We zijn ongeduldig. Het WK mag beginnen”, aldus Hazard. Wanneer het WK geslaagd is? “Als we alles gegeven hebben, ook al liggen we er dan al uit na de groepsfase of in de achtste finales. We mogen achteraf geen spijt hebben.”

Hoewel Hazard gereserveerd is over de kansen op het WK, hoopt hij wel zo ver mogelijk te komen. "Natuurlijk wil iedereen zo ver mogelijk raken, maar je hebt op een WK ook geluk nodig. Je kan sneuvelen na penalty's of door blessures. Nu zijn er twee belangrijke spelers geblesseerd. Ik hoop dat ze honderd procent fit raken”, klinkt het. “Het wordt niet makkelijk om het WK te winnen. We hebben een klein landje en er zijn landen die beter zijn. Brazilië heeft het WK bijvoorbeeld al vijf keer gewonnen. Ze hebben de beste speler ter wereld. Ook Frankrijk is heel goed. Dat zijn landen die hier gewoon zijn om te winnen. Wij hebben die winnaarsmentaliteit niet.”