FIFA gooit ‘oneerlijke en gedateerde’ berekening van wereldranglijst op de schop

De FIFA gooit na het WK in Rusland de samenstelling van de wereldranglijst op de schop. Volgens de wereldvoetbalbond is het huidige systeem te gedateerd en oneerlijk, waardoor men besloten heeft om over te gaan op een nieuwe berekeningsformule. Er was de nodige kritiek op de manier waarop de wereldranglijst tot dusver berekend werd.

In sommige gevallen was het voor landen gunstiger om geen oefenwedstrijden te spelen of interlands te verliezen om een goede positie op de wereldranglijst te verkrijgen. Dit moet nu verleden tijd zijn, omdat de FIFA met de berekeningen nu meer rekening gaat houden met de tegenstander en het belang van de wedstrijd. Een resultaat in een kwalificatiewedstrijd gaat bijvoorbeeld zwaarder tellen dan een oefeninterland.

Na het WK moet er zonder problemen worden overgeschakeld op het nieuwe systeem. Er worden tot het begin van het toernooi geen veranderingen meer doorgevoerd in de huidige wereldranglijst, die wordt aangevoerd door Duitsland. Die Mannschaft wordt gevolgd door Brazilië en België. Nederland bezet momenteel de zeventiende plaats op de FIFA-ranking.

