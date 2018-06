Roma lijkt ‘per ongeluk’ transfer Kluivert te verklappen op sociale media

Het lijkt een kwestie van tijd voordat Justin Kluivert de overstap van Ajax naar AS Roma maakt. Zondag gaf de Romeinse club via sociale media al een grote hint weg door een afbeelding te plaatsen van het silhouet van een speler, die verdacht veel lijkt op die van Kluivert. Monchi (technisch directeur, red.) making moves, luidt het bijschrift.

Roma wist zich deze transferperiode al te versterken met Ivan Marcano (FC Porto), Ante Coric (Dinamo Zagreb) en Bryan Cristante (Atalanta). Kluivert moet de volgende aankoop worden en alles wijst erop dat de deal op korte termijn wereldkundig gemaakt zal worden. Op Instagram plaatste Roma onderstaande afbeelding waarop de drie aankopen te zien zijn, met daarachter een speler op wiens hoofd een emoji is geplakt.

AS Roma kondigt middels deze creatie op Twitter een nieuwe transfer aan. Is Justin Kluivert vanavond nog speler van de Romeinen?

De afbeelding ging in korte tijd viraal op het internet en oplettende kijkers kwamen er al snel achter dat Roma de foto van Kluivert heeft gebruikt van tijdens een wedstrijd tussen Ajax en FC Twente. De Ajacied was trefzeker tegen de degradant en vierde dat door op kenmerkende wijze zijn vinger in de lucht te steken.

Volgens diverse media is Kluivert al overeengekomen met Roma over een vijfjarig contract. Directeur spelersbeleid Marc Overmars zou een transfersom van circa achttien miljoen euro hebben afgedwongen.