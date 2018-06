Heerlijke goal Neymar hoogtepunt bij ruime overwinning Brazilië

Brazilië heeft ook de laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het WK gewonnen. Op bezoek bij Oostenrijk was de kanshebber op de eindzege in Rusland met 0-3 te sterk. Gabriel Jesus opende de score, waarna in het tweede bedrijf de score werd uitgebreid door Neymar en Philippe Coutinho.

Neymar had voor het eerst een basisplaats sinds hij een ernstige voetblessure opliep in februari. De sterspeler verving Fernandinho; verder koos bondscoach Tite voor dezelfde namen als vorige week tegen Kroatië. Doelman Alisson Becker had dus opnieuw een basisplaats en lijkt in Rusland de voorkeur te krijgen boven Ederson Moraes. Brazilië leidde bij rust met 0-1, dankzij een doelpunt van Jesus in minuut 36. Het was het tiende doelpunt in zeventien interlands voor de aanvaller van Manchester City.

Op aangeven van Marcelo stond Jesus vrij in het strafschopgebied, waarna hij de bal behendig in de verre hoek krulde. Doelman Heinz Lindner moest een antwoord schuldig blijven, nadat hij een minuut eerder nog een doelpunt van Paulinho wist te voorkomen met zijn benen. Het was niet de eerste keer dat Lindner handelend moest optreden: hij hield een schot van Coutinho uit de benedenhoek en pareerde ook een inzet van Neymar. Oostenrijk liet zich in de eerste helft evenmin onbetuigd.

Het was een open eerste helft, al kreeg Oostenrijk weinig grote kansen in het Ernst Happelstadion. Marko Arnautovic was de gevaarlijkste man aan de zijde van de thuisploeg; zijn meest dreigende moment was halverwege het eerste bedrijf, toen hij rakelings over mikte. Na het doelpunt van Jesus reageerde Oostenrijk aangeslagen. In de tweede helft waren er minder kansen aan weerszijden. Het werd voor Brazilië moeilijker om zich een weg te banen door de hechte Oostenrijkse defensie, totdat Neymar na 62 minuten plots scoorde. Hij speelde zich knap vrij in het strafschopgebied en rondde keurig af.

Oostenrijk speelde vervolgens een verloren wedstrijd en moest nog een tegentreffer incasseren. Twintig minuten voor tijd ging Coutinho de combinatie aan met Roberto Firmino en werd hij de diepte ingestuurd door zijn voormalige ploeggenoot van Liverpool. Aangekomen in het zestienmetergebied had hij de hoek voor het uitkiezen en werkte hij af in de verre hoek. In de slotfase werden Neymar en Coutinho, de makers van de 0-2 en 0-3, nog naar de kant gehaald. Gescoord werd er niet meer, waardoor de Goddelijke Kanaries hun laatste wedstrijd voor aanvang van het WK ruim winnen en met een goed gevoel afreizen naar Rusland, waar op zondag 17 juni in de groepsfase Zwitserland de tegenstander is.