Braziliaans vraagstuk lijkt opgelost: ‘Een van de beste keepers ter wereld’

Alisson Becker lijkt het WK in te gaan als eerste keeper van Brazilië. De doelman stond een week geleden al negentig minuten onder de lat tegen Kroatië (2-0 zege) en kreeg ook zondagmiddag tegen Oostenrijk de voorkeur boven Ederson Moraes, in de oefenwedstrijd die om 16.00 uur begon. Kort voor de aftrap zei keeperstrainer Cláudio Taffarel de basisplek voor Becker terecht te vinden.

Taffarel, zelf goed voor 101 interlands en tegenwoordig dus de rechterhand van bondscoach Tite, is onder de indruk van de ontwikkeling die Alisson heeft doorgemaakt. "Ik heb nog nooit een doelman gezien die zo knap is en toch zo getalenteerd", grapt de legende. "Hij overtreft alle verwachtingen. Als doelman straalt hij rust uit. Ik ben heel blij voor hem. Zijn beste kwaliteit is zijn mentaliteit. Alisson is erg kalm en beschikt over veel voetbalintelligentie. Hij werkt goed samen met zijn ploeggenoten."

De 25-jarige Alisson heeft een uitstekend seizoen achter de rug bij Roma. Hij wordt in Italië gezien als een integraal onderdeel van het elftal dat reikte tot de halve finale van de Champions League. Zijn spel leverde Alisson de interesse op van onder meer Liverpool en Real Madrid. Het contract van de doelman loopt echter nog drie seizoenen door. Taffarel denkt niet dat Alisson de noodzaak voelt om het Stadio Olimpico van Roma al na twee jaar te verlaten.

"De geruchten zijn slechts geruchten", stelt Taffarel bij Tele Radio Stereo. "Ik weet ook niet wat er gaat gebeuren, maar hij is erg gelukkig bij Roma. Alisson is slechts een jaar ouder dan Ederson, maar is enorm gegroeid nadat hij een basisplek kreeg tegen Venezuela (in oktober 2015, red.). Hij heeft nu een streepje voor op Ederson. Je kunt Alisson scharen bij de beste keepers ter wereld, samen met Thibaut Courtois, David de Gea en Manuel Neuer."