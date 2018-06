‘Ajax houdt situatie van talent van Tottenham scherp in de gaten’

Marcus Edwards komt vooralsnog niet in aanmerking voor speelminuten in het eerste elftal van Tottenham Hotspur. The Chronicle meldt dat de negentienjarige rechtsbuiten daarom een vertrek overweegt en naast Newcastle United zijn ook Ajax en RB Leipzig naar verluidt geïnteresseerd.

“Zijn kwaliteiten, uiterlijk en fysieke voorkomen doen een beetje denken aan de vroegere versie van Lionel Messi. Hij is tevens klein en linksbenig. Hij heeft een goed vooruitzicht en kan een topspeler worden, maar we moeten geduldig met hem zijn. Het gaat erom hoe hij aan zijn eigen toekomst werkt, dat is erg belangrijk. En het is onze verantwoordelijkheid om hem te sturen.” Mauricio Pochettino toonde zich in september 2016 vol lof over Edwards.

De international van Engeland Onder-20 kwam echter niet verder dan één wedstrijd in het eerste elftal van Pochettino, want in datzelfde jaar deed Edwards een kwartier mee in de met 5-0 gewonnen EFL Cup-wedstrijd tegen Gillingham. Dit seizoen kwam Edwards tot negen duels in de Premier League voor beloften en in de UEFA Youth League maakte het talent zes keer zijn opwachting. Edwards scoorde op dat toernooi vier keer en gaf drie assists.

Om meer ervaring op te doen, liet Edwards zich in januari verhuren aan Norwich City, maar dat avontuur mondde uit in een sof. De linkspoot viel één keer in en speelde slechts zes minuten. Vanwege ‘persoonlijke redenen’ brak hij zijn huurperiode bij Norwich in april af. Het contract van Edwards loopt op White Hart Lane nog tot de zomer van 2020 door.