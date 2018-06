Messi stopt mogelijk na WK als international: ‘Het ligt eraan hoe het afloopt’

Lionel Messi kondigde twee jaar geleden zijn afscheid als international aan, maar bedacht zich. De sterspeler van Argentinië keerde terug in de nationale ploeg en doet deze zomer een gooi naar de wereldtitel. Messi sluit niet uit na het WK alsnog te stoppen als international. Veel hangt af van het toernooiverloop, vertelt de aanvaller zondag.

Messi verloor tussen 2014 en 2016 drie finales met Argentinië: eenmaal op het WK en tweemaal in de Copa América. Het leidde tot veel kritiek in eigen land. "Het feit dat we drie finales hebben verloren, heeft geleid tot wat verschillen van inzicht met de Argentijnse pers. We kijken anders aan tegen wat het betekent om een finale te bereiken", vertelt Messi. "Dat is niet makkelijk. We verdienen waardering voor het bereiken van drie finales."

"Het klopt dat het belangrijk is om ze te winnen, maar het is niet makkelijk om er te komen", benadrukt de vijfvoudig winnaar van de Ballon d'Or. De teller van Messi staat op 124 interlands, waarin hij 64 keer scoorde. De kans bestaat dat hij na het WK alleen nog in clubverband verdergaat. "Ik weet het niet. Het hangt ervan af hoe we gaan presteren en hoe het toernooi eindigt", aldus Messi in gesprek met Sport.

Argentinië is op het WK ingedeeld in een poule met IJsland, Kroatië en Nigeria. De eerste wedstrijd is zaterdag tegen IJsland. Messi ziet Brazilië, Duitsland, Frankrijk, Spanje en België als belangrijkste concurrenten voor de wereldtitel. "Er zijn veel zeer goede spelers op het WK, maar wij hebben ook spelers die elk ander land zou willen hebben. We zijn op niemand jaloers."