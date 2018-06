‘Talent van Barcelona slaat aanbieding af en vertrekt naar Arsenal’

Joel López Salguero gaat Barcelona verlaten. SPORT meldt dat de zestienjarige verdediger een aanbieding van de club uit Catalonië heeft afgeslagen en zich aansluit in de jeugdopleiding van Arsenal.

Barcelona heeft tot het laatste moment geprobeerd om López ervan te overtuigen om een contract te tekenen, maar tevergeefs. De linksback heeft gekozen voor ‘een erg aantrekkelijk project’ van Arsenal en ‘voor de mogelijkheid om zijn carrière als voetballer verder te ontwikkelen’, zo schrijft het dagblad.

Barcelona vreest dat meer tieners La Masía gaan verlaten. Wie in ieder geval vertrekt, is Pablo Moreno. Volgens diverse media gaat Juventus de gelimiteerde transfersom in het contract van de aanvaller, ter waarde van drie miljoen euro, lichten.