Juventus scout tijdens WK: ‘Ik heb nog geprobeerd om hem te kopen’

Het WK begint donderdag met een wedstrijd tussen het gastland en Saudi-Arabië. Rusland loopt niet over van kwaliteit, maar iemand die het verschil zou moeten kunnen maken, is in de ogen van velen Aleksandr Golovin. De middenvelder kan zich tijdens het toernooi nog nadrukkelijker in de kijker spelen bij andere clubs.

De 22-jarige Golovin staat in de belangstelling van naar verluidt Chelsea, Arsenal, AS Monaco en Juventus en volgens Tuttosport is de club uit Turijn van plan om volgende week te onderhandelen met CSKA Moskou. Roberto Mancini, bondscoach van Italië, denkt dat de negentienvoudig international een goede aankoop voor Juventus kan zijn.

“Hij is een goede voetballer. Ik heb met Zenit Sint-Petersburg nog geprobeerd om hem te kopen. Ik heb hem meerdere keren in actie gezien en herkende zijn ongelooflijke talent. Hij maakt veel indruk en zou niet verloren raken bij een topclub in Europa”, aldus Mancini in gesprek met Mondo Bianconero. Massimo Carrera, de trainer van CSKA’s rivaal Spartak Moskou, sluit zich bij de woorden van Mancini aan.

“Hij is het prototype van een modern middenvelder. Hij is technisch en kan op verschillende posities spelen. Hij heeft de potentie van een topspeler. Met welke speler hij vergeleken kan worden? Dat is altijd moeilijk, maar hij heeft wat weg van Pavel Nedved.” Golovin kwam dit seizoen in 43 officiële wedstrijden in clubverband tot zeven doelpunten en zes assists en heeft een contract tot de zomer van 2021.