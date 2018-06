‘Marcel Keizer wil eerste aankoop met Al-Jazira doen bij Feyenoord’

Karim El Ahmadi is aangeboden bij Toulouse, zo meldt La Dépêche du Midi zondag. Volgens de regionale krant uit Toulouse wil de Ligue 1-club nog niet toehappen, omdat de club nog bezig is met de zoektocht naar een nieuwe trainer. Al-Jazira, de nieuwe werkgever van Marcel Keizer, zou wel serieuze belangstelling hebben voor de middenvelder van Feyenoord.

Door wie El Ahmadi is aangeboden bij Toulouse, is onduidelijk. De routinier bereidt zich momenteel met Marokko voor op het WK. Pas daarna wil hij een besluit nemen over zijn toekomst, gaf hij recentelijk al aan tegenover de NOS. "Binnen de club weten ze ook dat ik het WK wil spelen en daarna pas tot een besluit zal komen of ik wat anders wil of dat ik hier nog blijf", vertelde El Ahmadi, wiens contract nog een jaar doorloopt.

La Dépêche du Midi schrijft dat de waarde van de 33-jarige El Ahmadi op drie miljoen euro wordt geschat, maar dat er ruimte is om dat bedrag omlaag te krijgen in onderhandelingen met Feyenoord. El Ahmadi zou 'meer karakter' kunnen toevoegen aan de spelersgroep van Toulouse, aldus de krant. In het afgelopen seizoen eindigden les Violets als zestiende en ontliep men degradatie via de nacompetitie.

"Ik weet het echt nog niet en dat heb ik ook tegen de club gezegd. Ik ben me nu aan het focussen op het WK en de rest komt later wel", vertelde El Ahmadi vorige maand over zijn toekomst. "Ik vind het echt niet erg om nog jaren bij Feyenoord te blijven, maar we zullen zien wat er gaat gebeuren." Over de interesse van het Al-Jazira van Keizer wordt niet uitgeweid door het regionale Franse dagblad.