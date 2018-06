‘Real Madrid pakt door met bod van 150 miljoen euro’

Real Madrid lijkt serieus werk te maken van de komst van Sergej Milinkovic-Savic. Il Messaggero en AS melden dat voorzitter Florentino Pérez van plan is om een bod van 150 miljoen euro uit te brengen op de middenvelder van Lazio.

Die transfersom zou door variabelen nog met twintig miljoen kunnen oplopen. Daarnaast ligt er voor de 23-jarige Milinkovic-Savic een vijfjarig contract klaar in het Santiago Bernabéu tegenover een jaarsalaris van zes miljoen euro. Dat honorarium zal echter ieder seizoen worden verhoogd, zo valt er in de Spaanse en Italiaanse pers te lezen.

Milinkovic-Savic heeft geen gelimiteerde transfersom in zijn contract staan en dus kan Claudio Lotito vragen wat-ie wil. De voorzitter vertelde vorige week dinsdag nog dat hij eind augustus een bod van 110 miljoen heeft afgeslagen: “Dus ik weet niet wat hij nu waard is. Ik kan je in ieder geval verzekeren dat honderd miljoen niet voldoende is.”

“Ik word boos als mensen Lazio een supermarkt noemen, want ik heb nog nooit iemand te koop gezet. Vroeger zouden clubs gewoon gekomen zijn om spelers op te halen, maar nu moeten ze mijn toestemming vragen”, voegde Lotito eraan toe. Milinkovic-Savic gaf zaterdag in een interview op de website van de FIFA overigens toe dat hij van kinds af aan fan is van Real. Zijn contract loopt nog tot medio 2022 door.