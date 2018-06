Boskamp rekent op transfer: ‘Hij ligt lekker in de markt’

Tonny Vilhena verlengde zijn contract bij Feyenoord in mei 2017 en ligt tot medio 2020 vast in De Kuip. De club hoeft hem dan ook niet te verkopen, maar de middenvelder heeft meermaals aangegeven dat hij een transfer naar het buitenland ambieert. Jan Boskamp verwacht dat Vilhena gaat vertrekken.

Vilhena toonde zich dit seizoen bijzonder productief, want hij scoorde elf keer in de Eredivisie en trof ook tweemaal doel in de KNVB Beker. “Die ontwikkeling zal ook in het buitenland niet onopgemerkt zijn gebleven, ook omdat hij als middenvelder elf goals heeft gemaakt, en dan niet de helft vanaf de strafschopstip zoals Marco van Ginkel.”

“Dan lig je lekker in de markt”, vervolgt Boskamp in het Feyenoord Magazine. “Ik ben daarom heel benieuwd wat er deze zomer met hem gaat gebeuren, zoals dat ook geldt voor spelers als Nicolai Jörgensen, Steven Berghuis en Karim El Ahmadi.”

Vilhena werd de afgelopen weken in verband gebracht met onder meer Internazionale en Olympique Lyon. Hij zei in mei nog dat er niets concreets speelt: “Zoals het er nu naar uitziet, blijf ik bij Feyenoord.” In totaal speelde de elfvoudig international van Oranje tot dusverre 219 wedstrijden in het eerste van Feyenoord.