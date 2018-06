‘Rode Duivel’ gaat zelden uit: ‘Ik ben vaak geweigerd, zo onrechtvaardig’

Mousa Dembélé heeft in zijn leven regelmatig te maken gehad met racisme. De dertigjarige middenvelder van Tottenham Hotspur, die zich opmaakt voor zijn tweede WK met de nationale ploeg van België, zegt in een uitgebreid interview met De Zondag dat racisme zijn leven op bepaalde vlakken heeft beïnvloed.

"Ik ga bijvoorbeeld zelden uit. Dat zal wellicht een gevolg zijn van vroeger. Ik ben vaak geweigerd bij de ingang van de discotheek. Dat was geen prettig gevoel. Ik vond dat zo onrechtvaardig. Als ik een discotheek op honderd meter nader, voel ik nog dat gevoel opborrelen", vertelt de 75-voudig international van België, die nooit met haat heeft gereageerd op het racisme.

"Als je dat doet, beland je in een negatieve spiraal. Ik heb dat altijd proberen te plaatsen. Dat heeft mijn moeder mij geleerd. Zij sprak veel met mij. Zij legde mij uit waarom mensen racistisch zijn. Dat kan het gevolg zijn van een negatieve ervaring. Dat praat dat natuurlijk niet goed. Ik probeer te begrijpen, hoe moeilijk dat soms ook is. Ik ben blij dat ik een halfbloed ben. Ik kan mij inleven in het hoofd van blank én zwart."

De voormalig middenvelder van onder meer Willem II en AZ weet niet hoe lang hij nog actief blijft als profvoetballer. Het is ook de vraag wat Dembélé na zijn loopbaan gaat doen: "Ik heb een breed interesseveld. Ik zal me niet op één iets toespitsen. Ik zie me bijvoorbeeld geen trainer worden. Ik wil na mijn carrière een goede balans tussen werk en vrije tijd."