‘Fiorentina komt in zoektocht naar ‘goedkope’ optie uit bij PSV’

Milan Badelj neemt afscheid van Fiorentina. De middenvelder annex aanvoerder heeft besloten om zijn aflopende contract niet te verlengen en wordt mogelijk opgevolgd door Jorrit Hendrix. Volgens de Corriere dello Sport is de controleur van PSV serieus in beeld bij de leiding van de club uit de Serie A.

Fiorentina versterkt zich het liefst met Erick Pulgar, maar vindt de door Bologna gehanteerde vraagprijs van dertien miljoen euro te hoog. Daarom kijkt La Viola naar alternatieven en naast de 23-jarige Hendrix zijn Ellyes Shkiri (Montpellier) en Tomas Soucek (Slavia Praag) in beeld. Die spelers, zo denkt men in Florence, kosten nog geen tien miljoen euro.

Hendrix maakte in 2004 de overstap van SV Panningen naar de jeugdopleiding van PSV en debuteerde in augustus 2013 in het eerste elftal. De enkelvoudig international van het Nederlands elftal speelde tot dusverre 160 wedstrijden voor de Eindhovenaren en daarin kwam hij tot zes doelpunten en elf assists.

Mocht Hendrix inderdaad naar Fiorentina gaan, dan wordt hij niet de eerste zomeraanwinst voor het team van trainer Stefano Pioli. De club legde eerder immers Dusan Vlahovic (Partizan Belgrado), Vincent Laurini en Riccardo Saponara (Empoli), Cristiano Biraghi (Pescara) en Germán Pezzella (Real Betis) vast. Hendrix’ contract in het Philips Stadion loopt tot medio 2020 door.