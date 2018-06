Foto van Iniesta gaat viral: ‘Het is wreed, het was erg emotioneel’

Andrés Iniesta nam vorige maand afscheid van Barcelona, de club waarmee hij tientallen prijzen won. De Spanjaard, inmiddels speler van het Japanse Vissel Kobe, besloot na de laatste competitiewedstrijd tegen Real Sociedad (1-0) in een leeg Camp Nou een moment voor zichzelf te nemen. Een foto van het moment van afscheid van Iniesta ging viral op internet.

“Ik heb mijn hele leven voor Barcelona gespeeld en afscheid nemen is niet makkelijk. Je had natuurlijk nooit kunnen verwachten zoveel liefde te ontvangen. Zittend op het gras, alleen na de wedstrijd: het was een intiem moment tussen mij en het veld waar ik zoveel wedstrijden heb gespeeld”, zegt Iniesta, geciteerd door de Daily Mail.

“Het was mijn manier om vaarwel te zeggen tegen mijn thuis. Iedere hoek van het Camp Nou heeft een herinnering voor mij: de tunnel, de douches, het kluisje, alles. Het is wreed. Het was erg emotioneel, maar nu richt ik mij weer op het voetbal en op mijn laatste uitdagingen”, doelt Iniesta op Vissel Kobe en het WK, waar de international namens Spanje aan deelneemt.

Iniesta heeft geen spijt dat hij bijvoorbeeld nooit in de Premier League heeft gespeeld: “Ik weet zeker dat ik het leuk had gevonden om in Engeland te voetballen. Het zou een goede ervaring geweest zijn, maar ik heb me nooit kunnen voorstellen dat ik ergens anders beter af was. Nu verlaat ik Barcelona, omdat mijn lichaam dat van mij verlangt. De mentale eisen waren zwaar. Ik heb alles eruit gehaald wat erin zat.”