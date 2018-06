Messi: ‘Het was een bevel uit Madrid om me aan te vallen, mij te raken’

Lionel Messi speelt al zijn hele carrière met veel plezier voor Barcelona. In de loop der jaren heeft de Argentijn veel meegemaakt bij de Catalaanse grootmacht, net als Andrés Iniesta. De middenvelder van Vissel Kobe gaf onlangs aan dat hij heeft gekampt met een depressie. Messi zegt zich nooit depressief te hebben gevoeld zoals Iniesta, maar erkent in gesprek met Sport dat ook hij zware tijden heeft gekend in Spanje, zoals de belastingzaak die inmiddels achter de rug is.

“Als dingen niet lopen zoals je wil, lijd je, net als bij elke andere baan. Ik heb zware periodes meegemaakt, zoals al dat gebeuren met de belastingdienst. Het was zwaar vanwege de wijze waarop ik werd aangevallen en de wijze hoe ik, mijn familie, mijn vader, al mijn mensen werden afgeschilderd”, aldus Messi, die zijn pijlen lijkt te richten op de media uit de Spaanse hoofdstad Madrid, zoals Marca en AS.

“Ik voelde me door Madrid aangevallen, het was moeilijk. Ik had het geluk dat mijn naasten me bleven steunen. De mensen van Barcelona, van Catalonië, de journalisten (uit Catalonië, red.). Dat heeft me kalm gehouden.” Op de vraag waarom de slepende belastingzaak zich voordeed, antwoordt Messi helder: “Het was een bevel uit Madrid om me aan te vallen, mij te raken en om te profiteren van een moment van zwakte waar wij in verkeerden door alles wat er gebeurde."

“Het was een bevel uit Madrid, dat is hoe het zit. Ik wist het. Maar ook al wist ik het, het deed nog altijd pijn.” Messi heeft er nooit aan gedacht Barcelona te verlaten: “Nee. Het was een moeilijk jaar, want ik had toen ook een blessure. Het was ook het jaar van het WK in Brazilië. Het was een zware tijd die ik moest doormaken, want ze zeiden veel dingen die helemaal niet juist waren.”