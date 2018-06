Turk heeft clubs voor het uitkiezen: ‘Er zijn concrete gesprekken’

Caglar Söyüncü staat in de belangstelling van Arsenal, zo bevestigt Mustafa Dogru. De zaakwaarnemer stelt in de Turkse media dat zijn cliënt al door hoofdscout Sven Mislintat in de gaten wordt gehouden sinds laatstgenoemde bij Borussia Dortmund werkte. Mislintat ruilde de BVB eind vorig jaar in voor Arsenal.

“Mislintat scoutte hem al toen hij in Duitsland werkte. Sven is geïnteresseerd in Caglar, er worden concrete gesprekken gevoerd en het enige wat nog moet gebeuren is dat er een transfersom overeengekomen moet worden”, aldus Dogru. SC Freiburg hanteert naar verluidt een vraagprijs van dertig miljoen euro voor de 22-jarige verdediger.

Naast Arsenal schijnen ook Bayern München, Atlético Madrid en Liverpool interesse te hebben. “Er zijn vier, vijf Premier League-clubs die hem tijdens de interlandperiode hebben bekeken. Atlético heeft inderdaad interesse, net als een paar clubs in Frankrijk, Italië en Duitsland. Ik ben niet verbaasd door de belangstelling.”

“Cagler is een moderne verdediger: hij is wendbaar, snel, tweebenig en heeft een uitstekende pass. Hij is hard en fysiek. Freiburg is een geweldige ervaring geweest voor Caglar, maar ik denk dat hij klaar is voor een nieuwe uitdaging”, besluit Dogru. Söyüncü, zestienvoudig international van Turkije, ligt bij Freiburg nog tot medio 2021 vast.