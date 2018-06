Bom onder WK van Argentinië: Sampaoli gelinkt met aanranding

Jorge Sampaoli wordt door journalist Gabriel Anello in verband gebracht met aanranding. Anello zegt in het radioprogramma Radio Miter dat de bondscoach van Argentinië heeft geprobeerd een vrouwelijke chefkok, die werkzaamheden heeft verricht voor de Argentijnse voetbalbond AFA, in Buenos Aires te verkrachten.

Het gerucht van de aanranding deed al enkele dagen de ronde in Argentinië door een opmerkelijk audiobericht dat veelvuldig werd gedeeld via WhatsApp. Anello bevestigt dat Sampaoli in de penarie zit. "De voetbalbond doet er alles aan om het verhaal in de doofpot te stoppen, maar iedereen die ik heb gesproken bevestigt dat dit is gebeurd", aldus Anello bij Radio Miter.

"Dit is erg gevaarlijk voor de selectie van Argentinië en Sampaoli, ook omdat het een juridische zaak kan worden." Anello vertelt dat de AFA alles op alles zet om te voorkomen dat de vrouw in kwestie aangifte gaat doen. De journalist stelt zelfs dat de voetbalbond een geldbedrag heeft aangeboden om de vrouw te laten afzien van een eventuele aangifte.

In Argentinië gaat momenteel het verhaal dat Sampaoli door dit gerucht vlak voor het WK nog vervangen kan gaan worden. De AFA en de trainer hebben nog niet gereageerd op de aantijgingen. De 58-jarige Sampaoli staat sinds juni 2017 aan het roer bij Argentinië en heeft de ploeg met moeite naar het WK weten te loodsen. Zaterdag speelt de ploeg zijn eerste groepswedstrijd tegen IJsland.