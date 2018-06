‘Napoli onderhandelt over miljoenentransfer naar China’

Het lijkt erop dat Marek Hamsik zijn carrière gaat voortzetten in China. Corriere dello Sport meldt dat Guangzhou Evergrande in Milaan met Napoli in gesprek gaat en dat men dertig miljoen euro wil betalen voor de middenvelder.

De dertigjarige Hamsik zei eind mei nog dat het ‘een eer’ zou zijn om met trainer Carlo Ancelotti te werken, maar de geruchten over een vertrek naar China doen al langer de ronde. Eerder werd namelijk geschreven dat Hamsik een Aziatische aanbieding op zak heeft waarbij hij tien miljoen euro per jaar kan verdienen.

Vader Richard vertelde op 22 mei in een interview met Pravda dat het aannemelijk is dat zijn zoon na elf Napolitaanse jaren naar China verhuist: “Momenteel is de kans zestig procent dat hij naar China gaat, denk ik. Zijn zaakwaarnemer Juraj Venglos gaat praten met de voorzitter (Aurelio De Laurentiis, red.).”

Hamsik werd opgeleid bij Slovan Bratislava en kwam via Brescia bij Napoli terecht. De 102-voudig international speelde tot dusverre 501 wedstrijden voor i Partenopei en daarin kwam hij tot 120 doelpunten en 110 assists. Zijn contract in het Stadio San Paolo loopt nog tot de zomer van 2020 door.