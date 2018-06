Guardiola slaat terug: ‘Het is een leugen en hij weet dat’

Yaya Touré fileerde Josep Guardiola vorige week in een interview met France Football door te stellen dat de manager van Manchester City een manipulator was. De transfervrije middenvelder liet tevens doorschemeren dat de aversie van Guardiola richting de routinier wellicht met zijn afkomst te maken heeft. Guardiola is absoluut niet gediend van de woorden van de Ivoriaan.

“Misschien worden wij Afrikanen niet altijd hetzelfde behandeld door sommige mensen. Als je ziet hoeveel problemen Guardiola had met Afrikaanse spelers… Overal waar ik kom, vraag ik mij dit af. Hij is te intelligent om gepakt te worden (op discriminatie, red.). Hij zal het nooit toegeven (dat hij Afrikaanse spelers niet mag, red.). Ik kwam op het punt dat ik mijzelf afvroeg of het vanwege mijn kleur was”, zei Touré.

Guardiola kan alleen maar gissen waarom Touré, die hij kent van zijn periodes bij Barcelona en Manchester City, deze uitspraken heeft gedaan, zo geeft de Spanjaard aan in gesprek met TV3. “Het is een leugen en hij weet dat. We hebben twee jaar samengewerkt (bij City, red.) en nu is dít wat hij zegt. Hij heeft mij nooit iets recht in mijn gezicht gezegd.”

Verschillende spelers hebben al laten weten de beschuldigingen van Touré aan het adres van Guardiola niet te begrijpen. Ook Kevin De Bruyne sprak zijn verbazing uit: “Ik heb er nooit iets van gemerkt, maar het zou raar zijn mocht onze trainer een racist zijn. De trainer vond wellicht dat Yaya niet hard genoeg werkte of niet fit genoeg was, maar ik heb nooit enige vorm van racisme gezien op de club.”