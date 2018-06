AS Monaco presenteert eerste versterking: ‘Dit is een ambitieuze club’

AS Monaco heeft zich versterkt met Samuel Grandsir. De 21-jarige rechtshalf is overgenomen van Troyes en heeft een contract getekend tot medio 2023. Volgens l’Équipe bedraagt de transfersom drie miljoen euro exclusief variabelen.

“Ik ben erg blij om betrokken te worden bij Monaco, een ambitieuze club die vertrouwt op jonge spelers en die voetballers in staat stelt om hun potentie waar te maken. Ik ga hard werken om mijn kwaliteiten te etaleren en om de club terug te betalen voor het vertrouwen dat men in mij stelt”, aldus Grandsir op de website van zijn nieuwe werkgever.

Grandsir, international van Jong Frankrijk, maakte in 2012 de overstap van Évreux naar Troyes. Hij was toen vijftien jaar en tekende in het voorjaar van 2016 zijn eerste profcontract. In dienst van Troyes kwam Grandsir, die ook als rechtsbuiten uit de voeten kan, tot zes doelpunten en negen assists in 77 wedstrijden.

Grandsir is overigens de eerste aanwinst voor komend seizoen voor de club van trainer Leonardo Jardim. De Monegasken krijgen wel zeven spelers terug van een huurperiode, onder wie Lacina Traoré, Jordy Gaspar, Elderson en Youssef Aït Bennasser.