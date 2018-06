Toptalent van Frankrijk in vorm: ‘Op het WK kan ik beslissend zijn’

Frankrijk stelde zaterdagavond teleur door in het Parc Olympique Lyonnais met 1-1 gelijk te spelen tegen de Verenigde Staten. Team USA kwam verrassenderwijs op voorsprong in de eerste helft, maar Kylian Mbappé zorgde ervoor dat Frankrijk een thuisnederlaag voorkwam. De aanvaller van Paris Saint-Germain reist vol vertrouwen af naar het WK, ondanks de remise tegen de VS.

“Dit geeft vertrouwen, hoewel we natuurlijk wel wilden winnen”, zegt de jongeling in gesprek met TF1. “Het was een wedstrijd die zal lijken op de duels in de groepsfase. We zagen onze tekortkomingen en we weten wat er beter moet.” Mbappé is blij dat hij in zijn laatste zeven wedstrijden voor les Bleus drie keer het net heeft weten te vinden.

“Ik denk dat ik in de laatste drie wedstrijden voor het WK beter ben geworden. Op het WK kan ik beslissend zijn voor de ploeg. Ik voel me steeds beter in het nationale team, ik raak steeds meer gewend.” Blaise Matuidi is net als Mbappé positief gestemd. De middenvelder van Juventus is van mening dat er niet veel waarde moet worden gehecht aan de puntendeling.

“We hebben hard gewerkt deze week, fysiek hadden we het lastig. De tegenstander stond erg goed, we waren niet koel genoeg voor het doel. Op het eind kwamen we terug en hadden we zelfs nog kunnen winnen. Dit was een goede voorbereiding”, aldus Matuidi. Frankrijk begint zaterdag het WK met een duel met Australië. Daarna volgen de confrontaties met Peru (21 juni) en Denemarken (26 juni).