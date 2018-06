‘Barcelona verkoopt aanvaller en verdient zeker dertien miljoen euro’

Gerard Deulofeu maakt de overstap naar Watford. De Catalaanse krant SPORT meldt dat Barcelona en the Hornets de transfer zaterdag hebben afgerond en dat zij die volgende week wereldkundig zullen maken.

De 24-jarige Deulofeu speelde sinds januari reeds op huurbasis voor Watford en vertrekt nu voor dertien miljoen euro, exclusief twee miljoen aan variabelen, definitief naar de werkgever van onder anderen Daryl Janmaat. Deulofeu had nog een contract tot de zomer van 2019 in het Camp Nou, maar zit die verbintenis dus niet uit.

Deulofeu kwam dit seizoen tot één doelpunt en één assist in zeven wedstrijden voor Watford. Javi Gracía liet in april weten erg tevreden te zijn over de inbreng van de rechtsbuiten: “Hij is een erg goede speler die een heel goed niveau haalt. Ik zou hem er volgend seizoen graag bij hebben, maar het hangt niet alleen af van wat ik wil.”

“Het ligt ook aan de club, de speler en de andere aanbiedingen die Gerard krijgt. Dus we zullen zien”, vertelde Gracía aan de Watford Observer. Zelf vertelde Deulofeu ook dat hij het naar zijn zin heeft op Vicarage Road: “Ik heb al gezegd dat ik in de zomer bij Barcelona vertrek. Ik weet niet naar welke club, dus we zullen zien. Ik ga op vakantie en neem dan een beslissing, maar natuurlijk is Watford een optie.”