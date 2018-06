Ronaldo erkent aanpassing: 'Dat doe ik echt niet voor de foto's!'

Cristiano Ronaldo nadert het einde van zijn imposante carrière. De 33-jarige aanvaller van Real Madrid heeft in de loop der jaren de prijzen aaneengeregen, zowel individueel als in clubverband. De Portugees international erkent in gesprek met Joltter dat zijn stijl in de loop der jaren is veranderd, mede door een inzicht dat Ronaldo kreeg.

“Natuurlijk heb ik mijn stijl veranderd. Tijdens mijn periode bij Manchester United was ik meer een vleugelaanvaller: dribbelen, voorzetten geven, je kent het wel. Toen ik naar Spanje ging, zag ik de goal steeds vaker voor me. Ik ging scoren en scoren en scoren en dacht toen: wow, ik geniet van doelpunten maken! De ploeg is het belangrijkste natuurlijk, maar ik houd van scoren.”

“Ik doe soms nog steeds overstapjes en dergelijke. Maar je moet weten dat dingen veranderen naarmate de tijd verstrijkt. Met mijn leeftijd betekent het niet dat je niet meer kan dribbelen. Dat kan ik nog steeds. Maar ik realiseerde me zes of zeven jaar geleden dat het belangrijkste is om de wedstrijd te winnen, om het team te helpen en dus om doelpunten te maken.”

Ronaldo vertelt dat hij al snel begreep dat hij aan zijn lichaam moest werken: “Toen ik twaalf jaar oud was, begon ik met een programma in de gym. Eerst voor de lol. Toen zag ik dat ik me ontwikkelde, dat ik meer spieren kreeg. Ik heb goede genen, maar als je niet werkt, stellen je genen niets voor. Naar de gym gaan doe ik echt niet voor de foto’s! Ik doe het puur voor de sport. Ik weet dat het me een betere speler maakt.”