‘Ik ging toen met knikkende knieën een gesprek met Mourinho aan’

Marcos Rojo speelde afgelopen seizoen slechts dertien wedstrijden voor Manchester United en de verdediger wil graag meer speelminuten maken bij de Engelse topclub. De Argentijn, die door bondscoach Jorge Sampaoli is opgenomen in de definitieve WK-selectie, ging op het einde van het seizoen langs bij Mourinho voor een gesprek.

Rojo vertelt dat hij weinig duidelijkheid kreeg van Mourinho. "Ik kan het José niet kwalijk nemen, maar toen ging ik met knikkende knieën een gesprek met Mourinho aan. Ik vroeg aan hem wat er precies gaande was", wordt de international van Argentinië geciteerd door Olé. Rojo kreeg te horen dat er nog niets over zijn toekomst is beslist.

"Mourinho vertelde mij dat er verschillende spelers waren die zich in dezelfde situatie bevonden als waarin ik me bevond. En hij zei ook dat hij altijd degene erin zet die beter is dan de anderen", aldus Rojo. De 28-jarige verdediger speelt sinds 2014 voor United, dat destijds twintig miljoen euro overmaakte aan Sporting Portugal. Rojo staat nog tot medio 2021 onder contract op Old Trafford.