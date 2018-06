Brands peinst over toekomst Klaassen: ‘Ik moet eerlijk zijn naar alle spelers’

Marcel Brands heeft sinds 1 juni de leiding bij Everton als director of football. De voormalig technisch directeur van PSV is al druk bezig de selectie van the Toffees in kaart te brengen en heeft al enkele versterkingen op het oog. Brands suggereert dat Ademola Lookman komend seizoen zijn kans krijgt bij Everton, maar dat Davy Klaassen wellicht moet gaan verkassen.

Over de toekomst van Lookman, die een halfjaar werd verhuurd aan RB Leipzig, is Brands enthousiast. "Daar kan ik duidelijk over zijn, want ik ken hem erg goed. Ademola stond al op mijn lijstje toen ik nog bij PSV zat. Hij heeft veel talent en verdient het om doorgeschoven te worden naar de eerste selectie", wordt de sportbestuurder geciteerd door de Liverpool Echo.

Over de situatie van Klaassen is Brands minder uitgesproken. De voormalig Ajacied wordt de laatste weken hevig in verband gebracht met een vertrek bij Everton. "Bij Ajax was hij een hele goede speler. Hij was de aanvoerder van Ajax, zeer slim en scoorde veel. Maar vorig seizoen waren er veel spelers op zijn positie, dus het was zwaar voor hem. Uiteindelijk heeft hij niet zo vaak gespeeld", weet Brands.

"We gaan later deze week beslissen welke spelers in onze plannen passen. Soms is het geen gemakkelijke taak als je iemand moet vertellen dat er geen perspectief is, maar ik vind dat ik eerlijk moet zijn naar alle spelers. Als een speler geen perspectief heeft, dan is het moeilijk voor de manager om er mee te werken. Ik denk dat een selectie van 25 of 26 spelers en misschien 30 spelers met enkele jonge spelers erbij het beste is", besluit Brands.