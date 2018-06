‘Barcelona denkt aan Belgische opvolger van gewilde Cillessen’

Barcelona ziet in Koen Casteels een geschikte opvolger van Jasper Cillessen, zo schrijven diverse kranten in Spanje zondag. Het management van de doelman van VfL Wolfsburg zou inmiddels reeds benaderd zijn over een eventuele overstap naar het Camp Nou, indien de Oranje-international daadwerkelijk de club verlaat.

Casteels, 25 jaar, doorliep de jeugdopleiding van KRC Genk, maar speelde nimmer een duel in de hoofdmacht. In 2011 vertrok de doelman naar TSG Hoffenheim, waar hij in januari 2015 werd weggekocht door VfL Wolfsburg. De sluitpost, die geen enkele A-interland achter zijn naam heeft staan, speelde eerst een half jaar op huurbasis voor Werder Bremen en groeide na het vertrek van Diego Benaglio definitief uit tot eerste doelman van Wolfsburg.

De lengte van Casteels, 1 meter 96, en zijn voetenwerk kunnen Barcelona bekoren. Ook de namen van Tim Horn (1. FC Köln), Tim Krul (Brighton & Hove Albion), Rui Patricio (Sporting Portugal) en Jiri Pavlenka (Werder Bremen) werden in de voorbije maanden genoteerd als mogelijke versterking voor het keepersgilde van de Catalanen. Casteels ondertekende een jaar geleden een nieuw contract voor drie seizoenen met Wolfsburg, tot medio 2020.

Hoewel de officiële lezing luidt dat Cillessen absoluut niet mag vertrekken, zou Barcelona best bereid zijn naar geïnteresseerde clubs te luisteren. Die moeten dan wel met een bedrag over de brug komen dat in de buurt komt van zijn vertrekclausule, die op zestig miljoen euro is vastgesteld. De Oranje-international wordt veelvuldig in verband gebracht met Liverpool en zou een optie zijn voor clubs als Bayern München, Paris Saint-Germain, Arsenal en Napoli.