Mundo Deportivo zet De Jong op voorpagina: maandag vergadering in Barcelona

Ofschoon De Telegraaf verzekert dat er op dit moment geen sprake is van een transfer van Frenkie de Jong naar Barcelona, blijven de kranten in Spanje schrijven over de interesse van de Catalanen in de verdediger annex middenvelder van Ajax. Mundo Deportivo zet De Jong zelfs op de voorpagina van de zondageditie, samen met de Braziliaan Arthur: De Jong / Arthur, ya (De Jong / Arthur, nu).

In navolging van AS, dat zaterdagavond over de toenemende belangstelling van Barcelona schreef, verzekert ook Mundo Deportivo dat de regerend landskampioen van Spanje zo snel mogelijk een akkoord met Ajax wil bereiken. De club wil voorkomen dat men opnieuw naast een doelwit grijpt, zoals bij Rodrygo het geval lijkt. Het Braziliaanse talent lijkt zich een dezer dagen aan Real Madrid te verbinden.

Mundo Deportivo stelt dat er maandag een vergadering in Barcelona zal plaatsvinden, tussen het bestuur van de club en zwaargewichten uit de Nederlandse zaakwaarnemerswereld. Het onderhoud dient ter voorbereiding op een eerste bod richting Ajax, dat echter niet welwillend staat tegenover een zomerse transfer. Het contract van De Jong loopt medio 2022 ten einde en voor minder dan dertig à veertig miljoen euro mag hij niet weg.

Barcelona heeft afscheid genomen van Andrés Iniesta, kan pas vanaf september over de geblesseerde Carles Aleñá beschikken en vraagt zich af hoe fris Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Philippe Coutinho en Paulinho zullen zijn na hun deelname aan het WK in Rusland en hun korte vakantie. Dat is volgens de krant de reden dat Barcelona nu al werk wil maken van de komst van De Jong en Arthur.

Barcelona heeft vanaf 15 juli een optie tot koop op Arthur om vanaf 1 januari 2019 over de middenvelder te beschikken. De intentie van de Catalanen is echter om Arthur in de zomer al van Gremio de Porto Alegre over te nemen. De Braziliaanse club wil zijn sterspeler echter niet kwijt omdat de lokale competitie van januari tot december loopt en men de Copa Libertadores-titel verdedigt.

Barcelona wil niet meer dan drie of vier miljoen euro meer betalen dan men al met Gremio was overeengekomen als men de optie tot koop zal lichten: dertig miljoen euro plus negen miljoen euro aan variabele bonussen. Het afdwingen van deze optie kostte Barcelona ook al vier miljoen euro.