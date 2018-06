‘PSV kan Braziliaanse Belg als mogelijke opvolger van Lozano vergeten’

De kans is klein dat Edmílson Junior een transfer naar PSV maakt als de Eindhovense club in de zomer afscheid neemt van Hirving Lozano. Belgische media schrijven dat de aanvaller zijn werkgever Standard Luik kan inruilen voor een club in een topcompetitie. Daar zou ook de voorkeur van de Belg met Braziliaanse roots naar uit gaan.

PSV volgde de voorbije maanden nauwgezet de verrichtingen van Edmilson Junior, die met name indruk heeft gemaakt in de Belgische play-offs. De zoon van voormalig prof Edmílson Paulo da Silva scoorde als linksbuiten in negen wedstrijden liefst tien keer en gaf drie assists. Dat leidde tot een derde stek in de verkiezing van beste speler van de Jupiler Pro League, na Hans Vanaken en Ruud Vormer.

Lokale media verzekeren dat Fulham, Wolverhampton Wanderers, West Ham United, Sassuolo, Genoa en Fiorentina interesse hebben in Edmilson junior. De club uit Florence zou zeer concrete interesse hebben en diverse malen op de tribune hebben gezeten. Standard Luik vraagt de hoofdprijs voor de buitenspeler, die nog maar tot volgend jaar op de loonlijst staat en ook een contractvoorstel van de Luikenaars op zak heeft.

Lozano maakte vorig jaar zomer voor ruim tien miljoen euro de overstap van Pachuca naar PSV en had weinig tijd nodig om te wennen in het Philips Stadion. De linksbuiten scoorde in 34 wedstrijden negentien keer en was bovendien goed voor elf assists.

“Als er mogelijkheden zijn om een transfer te maken, zullen we moeten beslissen wat het beste is voor mijzelf en mijn familie, maar nu concentreer ik me op de nationale ploeg”, vertelde Lozano in mei op een persconferentie. Zijn contract loopt nog tot medio 2023 door.