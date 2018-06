Zware concurrentie van zes clubs voor PSV

Manchester City heeft een verbeterd bod uitgebracht op Jorginho. De Engelsen hopen dat Napoli 'ja' zegt tegen een bedrag van 47 miljoen euro, plus 6 miljoen aan bonussen. (Sky Italia)

Silvio Proto wordt waarschijnlijk reservekeeper bij Lazio. De Romeinen en Olympiacos zijn dicht bij een akkoord over de overstap van de Belgische doelman. (Calciomercato)

Claudio Marchisio lijkt Juventus na 25 jaar te gaan verlaten. Een vertrek naar stadsgenoot Torino is echter geen optie voor de middenvelder, wiens transferwaarde op zeven miljoen euro wordt geschat. (Sky Italia)