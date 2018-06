Titelkandidaat Frankrijk slaagt niet voor laatste proef voor WK

Frankrijk heeft de voorbereiding op het WK niet ideaal afgesloten. De verliezend EK-finalist van 2016, die wordt gezien als een van de favorieten voor de eindronde in Rusland, kwam in het Parc Olympique Lyonnais niet voorbij de Verenigde Staten: 1-1. Team USA kwam verrassenderwijs op voorsprong in de eerste helft, waarna Kylian Mbappé de eindstand bepaalde.

Vlak voor de wedstrijd zou Nabil Fekir in huilen zijn uitgebarsten, toen duidelijk werd dat zijn overgang naar Liverpool niet doorging. De aanvallende middenvelder begon op de bank; Frankrijk trad aan met vijf nieuwe spelers ten opzichte van het basiselftal tegen Italië (3-1 zege), ruim een week geleden. Voor de Verenigde Staten vormde het oefenduel met Frankrijk een laatste kans om aan te tonend at Team USA wel degelijk iets te zoeken had op de mondiale eindronde.

Na 45 minuten leek een stunt ook daadwerkelijk in de maak. De Verenigde Staten leidden met 0-1, dankzij een doelpunt van Julian Green vlak voor het rustsignaal. Na knullig balverlies van Djibril Sidibé pikte Green het leer op in het strafschopgebied. Uit de draai verschalkte hij doelman Hugo Lloris in de korte hoek. Het doelpunt vormde geen afspiegeling van de krachtsverhoudingen in de eerste helft, want Frankrijk had 65 procent balbezit en leek het duel te controleren.

Les Bleus hadden eigenlijk zelf op voorsprong moeten komen. Paul Pogba stuitte op de paal, Olivier Giroud was niet trefzeker uit een kopbal en Antoine Griezmann krulde net naast de paal. Men zocht onder een luid fluitconcert de kleedkamer op in de rust. Aan het begin van de tweede helft ontsnapte Frankrijk. Een tweede doelpunt van Green werd afgekeurd wegens buitenspel, waardoor een grotere achterstand de thuisploeg bespaard bleef.

Frankrijk maakte geen indruk in de tweede helft. De aanvallen liepen niet vloeiend en de Verenigde Staten hielden hun voorsprong lange tijd zonder al te veel moeite vast. Beide ploegen kregen te maken met een tegenvaller: na een heftige hoofdbotsing tussen Matt Miazga en Olivier Giroud moesten beide spelers het veld verlaten. Frankrijk, dat vanaf minuut zeventig met Fekir in de ploeg speelde, kwam twaalf minuten voor het eindsignaal toch langszij: Mbappé werd in het strafschopgebied bereikt door Benjamin Pavard en haalde in een keer doeltreffend uit.