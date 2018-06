Spanje sluit voorbereiding onder toeziend oog Nijhuis af met nipte zege

Spanje is er zaterdagavond op het nippertje in geslaagd om de voorbereiding op het WK af te sluiten met een overwinning. De wereldkampioen van 2010 nam het in Krasnodar op tegen Tunesië en had moeite om gevaar te stichten tegen een gegroepeerd spelende tegenstander. Onder het toeziend oog van Bas Nijhuis kwamen beide ploegen nauwelijks tot kansen en duurde het tot een paar minuten voor tijd voordat Iago Aspas met de 0-1 de ban wist te breken.

Julen Lopetegui koos ervoor om te starten met onder meer Gerard Piqué, Sergio Ramos, Sergio Busquets, Andrés Iniesta en David Silva, maar deze grote namen konden niet voorkomen dat de kansen in de eerste helft voor de Tunesiërs waren. Na een dikke tien minuten spelen mocht Ferjani Sassi in een volle zestienmeter voor het eerst uithalen en David de Gea kon de inzet van de middenvelder net met zijn voeten uit het doel houden.

Ook in het restant van de eerste helft boden de Noord-Afrikanen goed partij en Tunesië had met nog tien minuten te gaan tot de rust misschien wel op voorsprong moeten komen. Naïm Sliti kreeg namelijk van een meter of vijf van de lijn ruimte om op doel te schieten, maar de aanvallende middenvelder van Dijon stuurde zijn poging net langs de verkeerde kant van de paal. In de tweede helft kwamen onder meer Koke, Lucas Vázquez, Diego Costa en Marco Asensio in de ploeg en creëerde Spanje ook zijn eerste kans.

Doordat David Silva uit de rebound ruim naast het doel van Aymen Mathlouti mikte, bleef het echter lang 0-0 in Zuidwest-Rusland. Aspas mocht het laatste kwartier meedoen in plaats van Jordi Alba en profiteerde tien minuten nadat hij in het veld kwam van het werk van Diego Costa. De spits hield de bal na een uitbraak lang bij zich en kon terugleggen op Aspas, die van de zijkant van de zestien raakschoot. De volgende wedstrijd voor la Furia Roja staat vrijdag op het programma, als buurman Portugal in Sochi de eerste tegenstander is in de groepsfase van het WK.