‘Ajax zei ook niet tegen Dolberg dat hij in Denemarken moest blijven’

Peter R. De Vries vindt de ergernis bij Ajax over het aanstaande vertrek van Justin Kluivert een tikkeltje hypocriet. De negentienjarige aanvaller staat op het punt om naar AS Roma te verkassen. Volgens sommigen is iemand van zijn leeftijd erbij gebaat om in zijn thuisland te blijven, maar De Vries stipt aan dat Ajax óók jonge spelers weghaalt uit het buitenland.

"Ajax heeft zelf Kasper Dolberg weggehaald uit Denemarken. Toen hebben ze tegen die jongen ook niet gezegd: 'Nou, het is toch wel verstandiger als je nog even bij je leeftijdsgenoten je school blijft afmaken'", stelt de zaakwaarnemer en televisiepersoonlijkheid voor de camera van AT5. Als Kluivert verkast, dan doet hij dat met 44 Eredivisie-duels in de benen. De Vries vindt dat een laag aantal voor een overstap naar Roma.

De misdaadverslaggever heeft hoge verwachtingen van Kluivert, maar had ook graag gezien dat hij nog een seizoen bij Ajax zou blijven. "Ik vind het een gewéldig talent, ik geniet van die jongen. Ik zie heel veel in hem. Ik begrijp ook dat clubs dat zien. Maar ik denk bij mezelf: had een jaar gebleven. Je zit heus niet op een houtje te bijten."