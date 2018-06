Denemarken tankt vertrouwen na doelpunten van Poulsen en Eriksen

Na een doelpuntloze remise tegen Zweden heeft Denemarken toch nog gewonnen in de oefencampagne voor het WK. Door doelpunten van Yussuf Poulsen en Christian Eriksen ontdeed het team van Age Hareide zich zaterdagavond van Mexico: 2-0. Voor beide landen was het de laatste ontmoeting voorafgaand aan de eindronde.

Ondanks dat er niet werd gescoord, waren de eerste 45 minuten in het Bröndbystadion onderhoudend. Mede door uitstekend keeperswerk van Guillermo Ochoa bleef Mexico voor rust op de been. De doelman redde op twee grote kansen van Thomas Delaney en ook Jens Stryger Larsen stuitte vlak voor rust op Ochoa. Collega-keeper Kasper Schmeichel werd niet serieus getest in het eerste bedrijf. Wel zorgde Jesús Manuel Corona voor dreiging: de buitenspeler van Mexico viel op met fraaie en behendige acties.

Corona was zeker niet de enige (ex-)Eredivisionist op het veld. Héctor Moreno en Andrés Guardado hadden een basisplaats en werden bij rust gewisseld; bij Denemarken stond Christian Eriksen in de basis en maakte Nicolai Jörgensen na 45 minuten plaats voor Kasper Dolberg. Na ruim een uur maakte ook Lasse Schöne zijn entree, als vervanger van Delaney. Even daarvoor was PSV'er Hirving Lozano bij Mexico binnen de lijnen gekomen.

In de laatste twintig minuten liep Denemarken weg bij Mexico. Poulsen zorgde voor de mooiste treffer van de avond: de aanvaller van RB Leipzig had aan de rechterflank een fraaie kapbeweging in huis, trok langs het strafschopgebied naar binnen en krulde de bal in de bovenhoek. De 2-0 kwam op naam van Eriksen. De aanvallende middenvelder mocht na een ingooi afstormen op Ochoa en mikte raak. In de slotfase verliet Poulsen het veld en viel Viktor Fischer in. Namens Mexico trof Javier Hernández nog de paal.