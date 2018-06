‘Verrassende kandidaat’ Real Madrid boos: ‘Het is respectloos en een leugen’

Tite werd vrijdag door het Braziliaanse Radio Sagres naar voren geschoven als verrassende trainerskandidaat voor Real Madrid. Beide partijen zouden al contact hebben gehad, maar volgens de bondscoach van Brazilië klopt daar echter niets van. Tite heeft geen plannen om van baan te veranderen en zegt niemand van Real gesproken te hebben.

"Het is respectloos en een leugen", foetert de keuzeheer zaterdag op een persconferentie. "Ik heb met niemand contact gehad en Gilmar Veloz (zaakwaarnemer, red.) ook niet. Ik ben blij met mijn baan en ik zou nergens anders naartoe willen. Iedere professional zou in mijn schoenen willen staan", wordt Tite geciteerd door ESPN.

Real zoekt een opvolger van Zinédine Zidane. Mauricio Pochettino en Massimiliano Allegri lijken niet langer in beeld en volgens de laatste berichten zal jeugdtrainer Guti de scepter gaan zwaaien. Tite heeft geen ambities om het roer over te nemen. "Ik waardeer het enorm dat ik bondscoach van Brazilië ben en daarom maak ik me hier boos om."

De bondscoach wordt ook gevraagd naar de fitheid van Neymar, die zondag terugkeerde van een voetblessure en scoorde tegen Kroatië. "We houden zijn voortgang in de gaten op de training en in wedstrijden. We proberen ook zijn zelfvertrouwen te peilen. Ik heb hem verteld niet te veel tackles uit te voeren. Maar hij moet er wel voor blijven gaan op de training, want zware trainingen van hoge kwaliteit zijn de beste manier om te herstellen", aldus Tite.