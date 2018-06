Recordtransfer leidt tot meer perspectief bij Oranje: ‘Hier speel ik weer’

Terence Kongolo maakte vorig jaar de overstap van Feyenoord naar AS Monaco, maar de verdediger heeft de deur in het prinsdom alweer achter zich dichtgetrokken. Huddersfield Town, dat hem het afgelopen halfjaar huurde, maakte vrijdag bekend zijn transferrecord te breken voor de Oranje-international en betaalt twintig miljoen euro om hem definitief in te lijven.

Kongolo is blij dat hij zich na het ondertekenen van een vierjarig contract nu officieel speler van the Terriers mag noemen: “Ik heb hier een heel goed gevoel bij. Ik ben blij dat ik hier heb getekend en kijk ernaar uit om me verder te ontwikkelen. De Premier League is een van de beste competities ter wereld”, reageert hij via de officiële kanalen van zijn nieuwe werkgever.

“Ik heb al veel geleerd van de coach en mijn teamgenoten en we hebben het voor elkaar gekregen om in de Premier League te blijven”, gaat hij verder. Kongolo zat onlangs voor het eerst in bijna twee jaar weer bij de selectie van het Nederlands elftal, terwijl zijn laatste speelminuten in het oranje van nog langer geleden dateren: “Ik had in 2015 mijn laatste interland gespeeld, dus ik was blij dat ik er weer bij zat.”

“Ronald Koeman vertelde mij dat het belangrijk is om te spelen, zodat ik me verder kan ontwikkelen. Bij Monaco kwam ik niet veel aan spelen toe, maar bij Huddersfield wel. Ze hebben gezien dat ik het hier goed deed en daarom heeft Koeman mij weer geselecteerd”, legt hij uit. “Bij Monaco had ik weinig perspectief. Ik wil nu gewoon een goed seizoen spelen bij Huddersfield.”