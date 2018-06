Ziyech valt op in uitzwaaiwedstrijd; Marokko al achttien duels ongeslagen

Marokko reist met een overwinning op zak af naar het WK in Rusland. Het team van bondscoach Hervé Renard was zaterdag met 1-3 te sterk voor Estland. Hakim Ziyech kwam tot scoren uit een penalty. Marokko, dat al achttien wedstrijden op rij ongeslagen is, kan zich nu volledig richten op het WK. Op het toernooi is de ploeg ingedeeld in een poule met Spanje, Portugal en Iran.

Karim El Ahmadi en Ziyech hadden een basisplaats bij Marokko, terwijl Sofyan Amrabat in de tweede helft inviel in Tallinn. Het Estland van bondscoach Martin Reim, dat als vierde eindigde in een kwalificatiepoule met onder meer België, kwam na tien minuten al op achterstand. Ziyech bereikte Ayoub El Kaabi met een pass met de buitenkant van de voet, waarna de bal terechtkwam bij Mbark Boussoufa. Diens voorzet stelde Younès Belhanda in staat om van dichtbij de score te openen bij de tweede paal.

Zeven minuten voor de rust verdubbelde Marokko de marge. Een overtreding op Amine Harit in het strafschopgebied resulteerde in een penalty, die door Ziyech feilloos werd benut. Het was zijn negende doelpunt in achttien interlands voor Marokko. Even later trof Harit de paal, waardoor de stand voor rust beperkt bleef tot 2-0. Na de onderbreking zakte Marokko in, maar toch werd het 0-3 via Youssef En-Nesyri tikt na een uitstekende aanval. Ats Purje deed namens Estland wat terug met een overtuigend schot.