‘Barcelona hoopt volgende week tot akkoord met De Jong te komen’

Justin Kluivert lijkt zo goed als zeker te vertrekken bij Ajax, terwijl er ook vanuit de Europese top aan Matthijs de Ligt wordt getrokken. Daar blijft het mogelijk echter niet bij voor de Amsterdammers, aangezien Barcelona nu serieus werk lijkt te maken van de zomerse komst van Frenkie de Jong.

AS meldt zaterdagavond dat de Catalaanse grootmacht in eerste instantie van plan was om De Jong pas volgend jaar binnen te hengelen. Steeds concreter wordende interesse vanuit de Premier League zou Barcelona er echter toe dwingen om eerder te handelen en de kans is daardoor toegenomen dat het De Jong deze zomer al in wil lijven.

De Spaanse sportkrant schrijft dat Barcelona begin volgende week met de vertegenwoordigers van de 21-jarige middenvelder om de tafel wil in de hoop dan tot een persoonlijk akkoord te komen. De Jong ligt nog tot medio 2022 vast bij Ajax en Barcelona is naar verwachting van plan om 30 à 35 miljoen euro neer te leggen voor de veelzijdige middenvelder.

Eind vorige maand doken er al berichten op over gesprekken tussen Barça en het kamp De Jong en vertrekkend technisch secretaris Robert Fernández gold als een groot bewonderaar van het talent, terwijl ook Pep Segura, sportief directeur van de club, hem graag in wil lijven. Destijds werd er gesproken over een deal waarbij De Jong eerst nog een seizoen verhuurd zou worden aan Ajax, maar het is niet duidelijk of Barcelona nu nog een dergelijke constructie in gedachten heeft.