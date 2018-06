Pro League levert één Belgische WK-ganger: ‘Ik wil geen figurant zijn’

Leander Dendoncker was zelf niet verrast door zijn plek in de WK-selectie van België. De verdediger van Anderlecht erkent dat er 'wat onzekerheid' was als gevolg van 'matrasgate': de naam van Dendoncker was niet te zien toen omroep VRT per abuis 23 gepersonaliseerde matrassen toonde in een uitzending. Toch mag de viervoudig international mee naar Rusland.

"Ik ben er altijd in blijven geloven. Een verrassing was het niet", vertelt Dendoncker zaterdag aan Het Nieuwsblad. "Ik probeer het zelf zo weinig mogelijk te lezen allemaal, maar goed: je familie en vrienden lezen het en die sturen dan berichten, maar ik kan er dan zelf ook niet op antwoorden, want ik weet het zelf ook niet."

Dendoncker is de enige speler uit de selectie van België die ook daadwerkelijk in het land voetbalt. De overige spelers verdienen buiten de Jupiler Pro League hun geld. De 23-jarige Dendoncker ziet het niet als een nadeel dat hij nog in België speelt. "Integendeel: ik ben daar fier op en ben daar ook Anderlecht erg dankbaar voor."

Aangezien Vincent Kompany geblesseerd is en Thomas Vermaelen herstelt van een kwetsuur aan de hamstring, mag Dendoncker maandag hopen op een basisplaats in de uitzwaaiwedstrijd tegen Costa Rica. Het is nog de vraag hoe vaak hij op het WK in actie zal komen. "Op het WK wil niemand een figurant zijn, maar je moet ook plots niet gaan verwachten dat je elke match zal spelen, dat zou niet logisch zijn als je ziet wie er allemaal voor mij komt", weet Dendoncker.