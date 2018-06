‘Real Madrid gaat niet vierhonderd miljoen euro neertellen en dat is wel nodig’

Javier Tebas, de voorzitter van LaLiga, zou een terugkeer van Neymar in Spanje toejuichen. De aanvaller ruilde Barcelona vorig jaar in voor Paris Saint-Germain en wordt de afgelopen maanden geregeld met Real Madrid in verband gebracht. Tebas denkt echter dat geen enkele club momenteel in staat is om Neymar weg te halen uit Parijs.

Volgens de preses van LaLiga moet een geïnteresseerde club zich met veel meer geld melden dan het bedrag waarvoor Neymar vorig jaar vertrok: 222 miljoen euro. "Real Madrid gaat niet vierhonderd miljoen euro neertellen en dat is wel nodig om Neymar over te nemen. Maar met het geld dat binnenkomt bij Real, zou de club wel in de buurt kunnen komen", stelt Tebas zaterdag in gesprek met de Spaanse pers.

De Spaanse competitie zou de komende jaren kunnen profiteren van een rentree van Neymar. Het imago van LaLiga is nog sterk verwikkeld met Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. "Ons doel is dat het merk LaLiga boven de spelers en clubs uitstijgt. Bij de Premier League is dat al zo, al kan ik me de laatste Ballon d'Or-winnaar uit de Premier League niet herinneren", stelt Tebas. De laatste winnaar van de Ballon d'Or uit de Premier League was Cristiano Ronaldo, die in 2008 als speler van Manchester United werd verkozen tot beste ter wereld.

Neymar heeft een contract tot medio 2022 in het Parc des Princes. PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi liet al doorschemeren 'tweeduizend procent' zeker te zijn van een langer verblijf van Neymar, maar de geruchten over een transfer blijven aanhouden. Afgelopen zondag, na afloop van het oefenduel tussen Brazilië en Kroatië (2-0), wakkerde Luka Modric het vuur nog eens aan: de middenvelder van Real Madrid zei 'te esperamos' tegen Neymar, ofwel: 'we wachten op je'.