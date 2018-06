‘Bosz samen met Blanc, Scolari en Luis Enrique op lijst Turkse topclub’

Peter Bosz werd in de afgelopen weken al in verband gebracht met een dienstverband bij onder meer Sporting Portugal en FC Nantes en Fenerbahçe lijkt de volgende club van naam te zijn met interesse in de sinds zijn ontslag bij Borussia Dortmund werkloze trainer. Het Turkse Hurriyet meldt zaterdag namelijk dat Bosz in beeld is bij de grootmacht uit Istanbul.

Fenerbahçe werd afgelopen seizoen nog getraind door Aykut Kocaman, maar Damien Comolli, die net aan de slag is gegaan als technisch directeur bij de club, is naar verluidt van zins om een frisse wind door het Sükrü Saracoglu Stadion te laten waaien. Het vinden van een nieuwe trainer voor het aankomende seizoen is een van zijn prioriteiten en de Fransman heeft alvast een lijst met kandidaten opgesteld.

Naast Bosz zouden Laurent Blanc, Luis Enrique en Luiz Felipe Scolari, toevallig ook een van de concurrenten van Bosz bij Sporting, eveneens in beeld zijn. De naam van Arsène Wenger prijkt naar verluidt ook op de lijst, maar het is de vraag of de bij Arsenal vertrekkende Fransman oren heeft naar een dienstverband in Istanbul.

Deze gevestigde namen dreigen echter het nakijken te krijgen van topfavoriet Zeljko Buvac. De voormalige rechterhand van Jürgen Klopp wil graag op eigen benen staan en vertrok om die reden onlangs uit Liverpool. De Bosnische trainer, die in een eerder stadium nog in verband werd gebracht met het trainerschap van Arsenal, zou al een eerste gesprek met Commoli achter de rug hebben.