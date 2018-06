Veltman: ‘Hij heeft veel talent, wij willen hem als Ajax graag houden’

Ajax kende met een vroege uitschakeling en een uiteindelijke tweede plek in de Eredivisie een teleurstellend seizoen en de afgelopen maanden gonst het ook van de geruchten over het vertrek van een aantal spelers. Justin Kluivert lijkt onderweg naar AS Roma en de buitenspeler gaf onlangs aan dat de verminderde sfeer in de kleedkamer een van de redenen achter zijn beslissing om geen nieuw contract te tekenen is. Joël Veltman kan zich hier wel deels in vinden.

“Tuurlijk is dat zo. In de zin van: als je verliest, dan is de sfeer minder goed. Vorig seizoen haalden we nog de finale van de Europa League, dan is de sfeer natuurlijk beter. Het is dan normaal dat de sfeer nu minder is”, legt hij uit in gesprek met Voetbal Inside. Door de buitenwacht wordt regelmatig geopperd dat een stap naar het buitenland te vroeg komt voor Kluivert. Veltman weet echter niet of dit het geval is.

“Ik doe er zelf langer over dan andere jongens. Hij heeft ontzettend veel talent. Het is duidelijk dat wij als Ajax hem graag willen houden. Het is zijn keuze. Als hij zegt dat hij naar die club wil, dan gaat hij daarheen. Als hij beslist om weg te gaan, naar welke club dan ook, dan is die keuze makkelijk voor hem”, gaat hij verder.

Veltman raakte in de laatste weken van het seizoen zwaar geblesseerd aan zijn knie, waardoor hij een transfer deze zomer waarschijnlijk kan vergeten en een flink deel van de aankomende voetbaljaargang eveneens aan zich voorbij moet laten gaan. Of hij in de zomer van volgend jaar wel de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dichttrekt, durft hij nu nog niet te zeggen: “Dan kijk je wel heel ver vooruit. Hopelijk ga ik in januari mijn eerste minuten maken, eerst maar eens fit worden en dan weer aan spelen toe komen.”