‘Ik denk niet dat hij ooit nog bij Real Madrid aan de slag zal gaan’

Ruim een week na het verrassende vertrek van Zinédine Zidane heeft Real Madrid nog altijd geen opvolger aangesteld. Mauricio Pochettino en Massimiliano Allegri lijken niet langer in beeld en volgens de laatste berichten zal jeugdtrainer Guti de scepter gaan zwaaien. Ook de naam van Arsène Wenger is gevallen: de Fransman zit zonder werkgever na zijn vertrek bij Arsenal en in het verleden was hij al diverse keren in het Santiago Bernabéu in beeld.

Emmanuel Petit denkt niet dat zijn voormalig trainer voor de selectie van Real Madrid gaat staan. “Ik denk niet dat Wenger ooit nog bij Real Madrid aan de slag zal gaan. Waarom niet? Omdat hij daar minimaal drie keer de kans toe heeft gehad. Elke keer had hij persoonlijke redenen om niet op de interesse in te gaan en bij Arsenal te blijven. Ik zie niet in waarom hij nu van gedachten zou moeten veranderen, ook al is hij weg bij Arsenal.”

“Bovendien, dit is niet het woord wat ik zou gebruiken, maar Arsène heeft in Spanje een slechte reputatie wat betreft verliezen, hoofdzakelijk vanwege de Champions League” stelt de oud-international van Frankrijk. “De manier waarop hij een club zou leiden, is ook niet hoe Real Madrid wordt geleid. Het is een zeer politieke club. De druk, de manier waarop de voorzitter altijd betrokken is, hij zou nooit de vrijheid krijgen die hij bij Arsenal wel had… Daarom denk ik dat hij geen kandidaat is voor de functie.”

Zidane werkte sinds 2013 als trainer bij Real Madrid. Eerst als assistent en trainer van het tweede elftal. In januari 2016 werd hij de opvolger van de ontslagen Rafael Benítez. In totaal pakte Real Madrid negen prijzen onder leiding van Zidane: de club werd een keer landskampioen, won twee keer het WK voor clubteams, driemaal de Champions League, twee keer de Europese Super Cup en één keer de Spaanse beker.