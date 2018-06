Götze hekelt Guardiola in documentaire: ‘Iedere sporter is een mens’

Mario Götze verhaalt in de documentaire Being Mario Götze over de problemen die hij ondervond toen hij Borussia Dortmund in 2013 verruilde voor Bayern München. Hij neemt geen blad voor de mond en komt met kritiek op onder meer zijn voormalige trainer Josep Guardiola. “Het was niet makkelijk voor me. Jürgen Klopp was een voetbalvader voor me. Guardiola was totaal anders.”

“Trainers van wereldklasse moeten ook empathisch zijn. Iedere sporter is immers ook mens.” De periode in München werd voor Götze mede hierdoor geen groot succes. Met een ervaring rijker en een illusie armer keerde hij in 2016 terug in Dortmund, waar hij nog altijd niet het niveau van zijn eerste periode bij BVB heeft kunnen halen.

“Soms moet je jezelf en het lichaam ook even de tijd geven”, licht Götze, die in de finale van het WK van 2014 scoorde en op het WK van deze zomer ontbreekt, toe. “Als je geblesseerd bent en moet wachten tot bijvoorbeeld een bot is hersteld, dan is dat makkelijk. Maar als het op een ander vlak niet loopt, is die rust soms moeilijk te vinden.”

Götze weet niet of hij ooit weer zal werken onder Klopp. In dienst van Bayern toonde het Liverpool van de Duitse oefenmeester interesse, maar de spelmaker koos toch voor een rentree in Dortmund. “Ik had destijds ook wel interesse, en die interesse is er nog steeds. Hij is een wereldtrainer en daarom is het voor mij altijd een optie. Ik koos voor Dortmund, maar dat was geen beslissing tegen Liverpool of Klopp.”