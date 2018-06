Barcelona en Real willen 16-jarige zoon van oud-PSV'er

(AM 610)

Argentinos Juniors heeft een bod van vijfenhalf miljoen euro van Internazionale afgeslagen. De club wil drie miljoen méér hebben voor aanvaller Nicolás González. (AM 610)

De IJslandse zoon van oud-spits en ex-PSV'er Eidur is zestien jaar en voetbalt momenteel voor Espanyol.

Anthony Limbombe vertrekt mogelijk alweer bij Club Brugge. De aanvaller staat in de serieuze belangstelling van het Huddersfield Town van Terence Kongolo. (Het Nieuwsblad)