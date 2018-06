‘Als hij niet naar Manchester City gaat, zal hij niet heel blij zijn’

Manchester City zit al maanden achter Jorginho aan, maar Napoli toont zich geen makkelijke onderhandelingspartner. Voorzitter Aurelio De Laurentiis bevestigde vorige week dat hij een formeel voorstel van veertig miljoen euro plus vijf miljoen euro aan variabele bonussen had afgeslagen. Media in Engeland en Italië verzekeren dat het geduld van Manchester City inmiddels op is en de aandacht naar Mateo Kovacic van Real Madrid wordt verlegd.

“Jorginho is nog altijd speler van Napoli”, laat zaakwaarnemer Joao Santos zaterdag weten. “Napoli en Manchester City hebben nog geen akkoord gesloten. Er is sprake van een verschil van tien miljoen euro tussen vraag en aanbod. Manchester City werkt nu aan een plan B. Jorginho wacht op een beslissing van Napoli. Hij heeft nog een contract voor twee seizoenen en we zijn niet van plan om deze samenwerking te verlengen.”

Jorginho, 26 jaar, maakte in januari 2014 de overstap van Hellas Verona naar Napoli, waar hij vrijwel meteen tot een onmisbare kracht op het middenveld uitgroeide. De geboren Braziliaan beschikt over een Italiaans paspoort en kwam tot dusver tot acht A-interlands voor la Squadra Azzurra, die deze maand op het WK in Rusland ontbreekt.

“We zullen niet hypocriet zijn. Iedere voetballer wil graag onder Josep Guardiola spelen”, erkende Joao Santos. “Ik hoef niks te zeggen tegen de voorzitter. Als hij eenmaal ervan overtuigd is dat het moment daar is om tot verkoop over te gaan, dan zal hij dat doen. Als hij van mening is dat het beter is om Jorginho te behouden, dan zal dat zijn doel zijn. Jorginho is een professional, maar dit is een unieke kans voor hem en zijn familie. Als hij niet naar Manchester City gaat, zal hij niet heel blij zijn.”